【新冠肺炎】巴西疫情嚴峻　染疫可讓博爾索納羅改變態度嗎？

巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）7月7日宣布確診感染新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），成為了繼英國首相約翰遜（Boris Johnson）後，又一位感染新冠肺炎的國家領袖。

圖為博爾索納羅在7月7日，確診感染新冠肺炎後接受電視台訪問。他在訪問期間還是脫下了口罩，稱自己狀況良好。（Reuters）

英國在疫情爆發初期，曾發表過引發爭議的「群體免疫論」，結果約翰遜自己染病。雖然病情未至非常嚴重，但約翰遜承認在深切治療部一刻有想過自己能否挺過來。他感謝醫護人員對他的照料，形容自己「欠他們一條命」。

約翰遜的染病敲響了警鐘：沒有人是例外的，病毒不會分貧富貴賤施襲，博爾索納羅感染病毒再次引證這事實。

博爾索納羅反對抗疫

不過與約翰遜不同，博爾索納羅的染病多少是「咎由自取」。他一直淡化病毒的威力，僅稱新冠肺炎是「小感冒」、反對收緊防疫措施，與地方政府抗衡、更一個月內連續撤換兩名衛生部長。博爾索納羅在出席公開活動期間，堅拒配戴口罩，無視所有社交距離等建議。

圖為5月31日，巴西普拉納托宮前的博爾索納羅支持者集會。博爾索納羅與支持者都幾乎沒在集會上戴口罩，亦無遵守社交距離規則。

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儘管巴西地方政府早已頒布抗疫措施，但因缺乏中央政府支持，成效不甚顯著。隨着城市逐步解封，外界擔心巴西疫情會愈來愈嚴重，巴西確診感染人數自5月急劇上升，至今天每日以數以萬計增長。若不是美國疫情反彈，巴西或已成為全球每日新增確診人數最高的國家。

染病發燒中的博爾索納羅

博爾索納羅的染病，會否讓他帶來態度的轉變？他在7月7日接受電視台訪問，承認自己確診患病。他指自己在5日開始感到不適，雖然有發燒，但身體狀況仍然「健康」。在訪問期間，他更一度脫下自己的口罩。

在同日發布的影片中，他表示自己正在服用抗瘧藥物「羥氯喹」（Hydroxychloroquine）治療。羥氯喹被指無顯著治療新冠肺炎功效，聯合國已停止有關羥氯喹的治療試驗。之前力推羥氯喹的美國總統特朗普（Donald Trump），亦表示已再無服用此藥。

巴西缺乏領導全國抗疫的政府，博爾索納羅的染病成為了全國的焦點。巴西《聖保羅頁報》（Folha de S.Paulo）給予這樣的評價：「我們期盼總統盡快康復，並與約翰遜一樣改變心態，與巴西人民共同應對這場空前危機。」