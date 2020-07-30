中國黑客被指入侵梵蒂岡及駐港代辦電腦　中方反駁：不能無端猜測

一間總部設於美國的私營網絡安全公司「記錄未來」（Recorded Future）近日指控，有中國黑客在過去三個月潛入梵蒂岡電腦網絡刺探。中國外交部發言人汪文斌7月29日對此回應指，中方一貫堅決反對並打擊網絡竊密和攻擊，他又稱，在調查和定性網絡事件的時候應當拿出充分證據，不能無端猜測。

《紐約時報》7月28日報道，根據「記錄未來」所指，有關攻擊黑客活動從5月初開始，其中一次把惡意程式匿藏於電郵內的文件，該封電郵看似由梵蒂岡發出，然後寄給駐香港代辦何明哲（Javier Herrera Corona）。

「記錄未來」認為，攻擊是由中國支持的組織「RedDelta」發動。「記錄未來」稱，組織使用的策略與之前被識別的其他國家資助的黑客行動類似。

中梵預期在9月開始對主教任命控制權和禮拜場所的地位展開談判，「記錄未來」認為，攻擊可能與2018年協議的續約談判有關。

中方：堅決反對網絡竊密和攻擊

中國外交部發言人汪文斌7月29日在記者會上被問到有關問題，他反駁指，中國是網絡安全的堅定維護者，一貫堅決反對並打擊網絡竊密和攻擊。

他稱，網絡空間虛擬性強，溯源難，行為體多樣，在調查和定性網絡事件的時候應當拿出充分的證據，不能無端猜測。