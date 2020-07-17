FBI調查Twitter黑客事件　白宮：特朗普帳戶非常安全

多個名人和企業的Twitter帳戶在7月15日遭黑客入侵，騙取比特幣。美國聯邦調查局（FBI）16日展開調查，指事件涉及詐騙虛擬貨幣，並呼籲民眾不要輕易受騙。

美國前總統奧巴馬（Barack Obama）、前副總統兼11月大選的民主黨參選人拜登（Joe Biden）、Tesla行政總裁馬斯克（Elom Musk）、微軟創辦人蓋茨（Bill Gates）、饒舌歌手Kanye Best和妻子Kim Kardashian、以及蘋果公司等Twitter帳戶在15日出現要求傳送比特幣的留言，有關留言其後被刪除。

事件引起外界對Twitter的網絡安全的關注，現時未知黑客是否曾經看過受害用戶的私人訊息，美國參議院商業委員會主席威克（Roger Wicker）16日去信Twitter行政總裁多爾西（Jack Dorsey），要求對方下周到國會作供，指不排除將來可能會有不法份子入侵Twitter帳戶散播不實消息或製造不和。

特朗普在Twitter非常活躍，白宮指他的帳戶沒有受到黑客事件影響。（Reuters）

Twitter表示，沒證據顯示黑客曾經取得有關用戶的密碼，指現時沒需要更改密碼。路透社引述兩名消息人士報道，Twitter在最近數周加快首席資訊安全主任的聘請工作。

另外，一直是Twitter治國的總統特朗普（Donald Trump）雖然不受今次事件影響，但外界紛紛揣測他會否因此棄用Twitter的可能。白宮發言人麥肯內妮（Kayleigh McEnany）表示，特朗普會繼續使用Twitter，強調他的帳戶非常安全。