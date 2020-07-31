【新冠肺炎】巴西疫情未緩和　第一夫人及科技部長確診

巴西的新型冠狀病毒（COVID-19）疫情持續擴散，繼總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）早前確診後，其妻子米歇爾（Michelle Bolsonaro）及科技部長龐特斯（Marcos Pontes）亦分別對病毒呈陽性反應。

路透社30日報道，巴西總統府當天發表聲明，指第一夫人米歇爾的病毒檢測結果呈陽性，她表示目前健康良好，並會遵守所有防疫規定。

巴西科技部長龐特斯同日較早時亦表示自己確診，指曾出現一些流感症狀，並有頭痛。他在未來數天接受隔離和遙距工作。連同龐特斯在內，當地共有5位政府部長級官員確診。

巴西第一夫人米歇爾7月30日確診感染新冠肺炎。 （Reuters）

巴西的疫情未有緩和迹象，當地衛生部的數據顯示，全國在29日新增的確診人數與死亡人數創下新高，分別為69,074人與1,595人。而根據約翰斯•霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的數據，截至31日零時35分，巴西累計確診病例總數為2,552,265宗，其中90,134人死亡，是全球疫情第二嚴重的國家。

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