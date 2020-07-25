巴西總統第4次病毒檢測結果終呈陰性　隔離期間多次與人接觸惹議

巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）之前在7月初確診感染新冠肺炎（COVID-19）後，至7月21日接受的第3次病毒檢測仍為陽性，他在7月25日終傳來喜訊，公布自己第4次檢測結果呈陰性。 博爾索納羅確診後雖然在總統府隔離，但經常四處走動與他人接觸，曾不戴口罩與他人聊天，一直引來爭議。

圖為7月22日博爾索納羅（右四）在總統府，旁為保安人員（路透社）

65歲的博爾索納羅7月25日在社交網站發文表示，他的最新病毒檢測結果為陰性，他未有講述測試在哪一天進行，但他之前在7月21日接受的第3次病毒檢測中，當時結果是陽性。

博爾索納羅在7月7日確診後，仍多次外出，一直引來爭議，包括他確診當日在總統府繼續親身見記者公布確診消息，在受訪尾段又突然脫下口罩，「高危」行為讓巴西記者協會（ABI）非常不滿，揚言入稟法院控告總統。7月13日他在家中隔離期間，又有媒體拍到他向多隻鶆䴈餵食物的畫面。

博爾索納羅7月13日在總統府隔離期間，向多隻鶆䴈餵食物，更被其中一隻咬傷手部（AP）

🔻7月23日，博爾索納羅不戴口罩與清潔工人聊天🔻

在7月23日，他又被拍攝到駕駛電單車在總統府「兜風」的畫面，期間又不戴口罩與一群清潔工人聊天。

博爾索納羅曾指新型冠狀病毒肺炎只是「小流感」，又稱居家令會損害經濟，因此反對於國內實施封鎖措施。他在疫情期間多次舉辦集會，與支持者會面。

圖為7月24日博爾索納羅在巴西總統府見支持者時（路透社）

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巴西有10個州長染疫

巴西南里奧格蘭德州（Rio Grande do Sul）州長萊特（Eduardo Leite）7月24日在社交網站上宣布自己確診。《聖保羅報》（Folha de S.Paulo）報道，在巴西目前的26個州與一個聯邦區中，已有10個州的州長感染新型冠狀病毒。

據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的統計數據，截至7月25日，巴西累計有228.7萬宗確診個案，死亡個案8.5萬宗，均為全球第二多，僅次美國。