【中美領事館風波】駐美大使崔天凱：中國對美政策沒有變化

中美關係最近不斷升溫，駐美大使崔天凱7月30日在美國政治新聞網站Politico上發表署名文章，指中美關係的前途命運還是在對話合作，實現不衝突不對抗，相互尊重，合作共贏，強調中國的對美政策沒有變化。

文章題為〈站到歷史正確一邊, 推動中美關係重返正軌〉，稱美國國務院突然要求中方限時關閉駐侯斯頓總領事館，舉動令世人震驚，又指美方此舉導致申辦領事證件不便，阻礙雙方人文交流，損害兩國合作；一段時間以來，美方一些人妖魔化中國、製造中美意識形態對抗，然而無知、傲慢、短視甚至仇恨不能成為對外政策的基礎。

7月27日美國駐成都總領館應中方要求而關閉（點擊圖集瀏覽）：

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文章表示，中美兩國建交，就是基於尊重彼此不同制度，尊重彼此核心利益，此後40多年雙邊關係發展歷程有順境也有曲折，一再證明中美合則兩利，鬥則俱傷。如果非要選邊站隊，中美乃至所有國家，都應選擇站到歷史正確一邊，做好自己的國家治理，並推動建設持久和平，普遍安全，共同繁榮，開放包容，清潔美麗的世界，強調世界需要的是團結一致，而不是加劇分裂。

崔天凱重申，中美關係的前途命運還是在對話合作，實現不衝突不對抗，相互尊重，合作共贏；中國的對美政策沒有變化，而中方根據對等原則要求美方關閉駐成都總領事館，僅是對美方關閉中國駐侯斯頓總領事館的正當和必要反應，符合外交慣例，也是主權國家的應有權利，強調中方仍願本著善意和誠意發展中美關係，希望美方能重回中美關係發展的正軌。