奧巴馬對特朗普迄今最猛烈攻擊　批評美現任總統壓制郵遞投票言論

美國前總統奧巴馬（Barack Obama）7月30日不點名批評現任總統特朗普（Donald Trump）試圖押後大選的言論。這是前者迄今對特朗普進行最猛烈的攻擊，他指他對民主以及投票權實行攻擊。

奧巴馬在民權領袖劉易斯（John Lewis）的喪禮上表示：「即使我們坐在這裏（編按：他指的是相對於上街示威的人而言），那裏有些當權者通過關閉投票站、以設限的身份證法去針對少數族裔及學生，竭盡所能地阻止人們投票，像進行外科手術般精準地攻擊我們的投票權，甚至在大選準備階段打擊人們賴以進行投票、可避免人們染疫的郵遞投票服務。」

奧巴馬沒有提及特朗普的名字，不過此番言論顯然是指特朗普數小時前的推文。

特朗普過去已曾多次批評郵寄投票（Mail-In Voting）容易出現欺詐，惟他7月30日再就此發文，更提議推遲11月的美國大選，直至人們能夠適當及安全地投票。

特朗普在Twitter帖文稱，由於郵寄投票的關係，2020年將有歷來最不準確及最欺詐的選舉，他形容這將成為美國的極尷尬事件。

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote??? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2020

不久後他又改口稱不想延期，只強調仍很擔心數百萬張郵寄投票會引起問題。

特朗普在白宮對記者說：「我比起你們更加想要一場選舉和結果。我不想延後（大選），我想進行選舉，但同時不想等了3個月後發現選票全部遺失，這種選舉根本沒有任何意義。」

特朗普引述個別報道稱，郵寄投票延遲送達很可能造成問題，且需要很長時間才能解決，「我想要更改（大選）日期嗎？不，但我不想看到一場不公正的選舉。」

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