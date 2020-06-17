【美國大選】奧巴馬下周首次亮相拜登籌款活動

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美國前副總統拜登（Joe Biden）將代表民主黨出戰大選，力爭阻止現任總統特朗普（Donald Trump）連任。拜登6月16日公布，前總統奧巴馬（Barack Obama）6月23日將首次亮相籌款活動。

圖為2017年1月10日，當時即將卸任的總統奧巴馬於芝加哥發表告別演說，與副手拜登相擁。（Getty Images）

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拜登宣布，「舊東主」將亮相網上籌款活動。美國新聞網站Axios報道，募捐活動計劃於6月22日晚向支持者發出邀請，奧巴馬呼籲支持者為「我們一生最重要的選舉」捐贈「力所能及的一切」。

奧巴馬呼籲「所有背景和政治背景的美國人團結在一起」，並指票投拜登將有助重建經濟和擴大醫療保險覆蓋範圍。他表示，「我們每個人都是平等，我們每個人都應該有機會按照自己的意願來生活」。

拜登和民主黨5月共同籌得近8,100萬美元，創下一個月內籌得最高金額的紀錄。

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