【美國大選】特朗普改口稱不想延期　惟仍擔憂郵寄投票引發問題

美國總統特朗普（Donald Trump）周四（30日）於Twitter上提出推遲大選，但不久即改口稱不想延期，只強調仍很擔心數百萬張郵寄投票（Mail-In Voting）會引起問題。

特朗普在白宮對記者說：「我比起你們更加想要一場選舉和結果。我不想延後（大選），我想進行選舉，但同時不想等了3個月後發現選票全部遺失，這種選舉根本沒有任何意義。」

特朗普引述個別報道稱，郵寄投票延遲送達很可能造成問題，且需要很長時間才能解決，「我想要更改（大選）日期嗎？不，但我不想看到一場不公正的選舉。」

↓↓↓有關特朗普自疫情後競選集會的現場照片：

特朗普周四較早前曾在Twitter上稱，由於郵寄投票的關係，2020年將有歷來最不準確及最欺詐的選舉，他形容這將成為美國的極大尷尬事件。他提議推遲這次美國大選，直至人們能夠適當地、有保障地及安全地投票。

疫情致郵寄投票人數大幅增加

由於疫情關係，使用郵寄投票的美國選民人數大幅增加，但特朗普過去已多次表達不滿，他認為這種方式容易出現欺詐。

他5月底時曾在Twitter發文批評郵寄投票稱「郵箱會遭盜取，選票會遭偽造，甚至被非法打印及偽冒簽名。」但之後Twitter在有關貼文加上「查核事實」的字句，標示貼文可能有誤導成分及欠根據 。

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（綜合報道）