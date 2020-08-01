美國制裁新疆生產建設兵團及官員　涉侵犯少數族裔人權

美國財政部7月31日宣布，制裁一間中國企業及兩名中國官員，指他們涉嫌侵犯新疆維吾爾及其他少數族裔的人權。事件亦令本身已經非常緊張的美中關係進一步升溫。

財政部指，制裁對象是新疆生產建設兵團，以及該兵團的黨委副書記兼司令員彭家瑞、前政治委員孫金龍。當局指涉事組織是新疆地區效忠中共的主要組織，並以發展地區經濟為由，加強當地的內部控制，而兩名官員則涉及嚴重侵害新疆少數民族的人權。

制裁措施包括凍結有關人士和組織在美國的資產，禁止美國民眾或企業與他們有生意往來，財政部同時批出許可，授權在9月30日前結束部分與制裁對象有關的交易及投資活動等。

Today, the U.S. sanctioned the Xinjiang Production and Construction Corps and two of its officials for their connection to serious human rights abuses in Xinjiang. We call on the world to join us in condemning the CCP’s heinous abuse of the human rights of its own citizens. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) July 31, 2020

國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）亦於Twitter公布制裁消息，呼籲全球一同譴責中共侵犯民眾人權的問題。華府早前亦制裁新疆自治區黨委書記兼中央政治局委員陳全國及另外三名官員。陳全國亦是目前遭美國制裁的中國最高級官員。

中國一直否認美國的指控，強調措施是解決維吾爾人就業不足及缺乏發展機會的情況。