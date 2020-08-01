涉簽證詐騙外出就醫被捕　中國科學家唐娟申請保釋被拒

擁有細胞生物學博士學位的中國女子唐娟（Juan Tang，音譯）被指隱瞞與軍方的關係，涉簽證詐騙被起訴。唐娟離開中國駐三藩市總領事館就醫其後被捕。加州薩克拉門托（Sacramento）的聯邦法官7月31日拒絕保釋申請。

根據7月29日的文件，37歲的唐娟2019年12月27日入境美國，前往加利福尼亞大學戴維斯分校（University of California, Davis）擔任訪問學者，研究癌症醫學。美國指控唐娟隱瞞解放軍成員的身份，起訴唐娟和另外三名居美科學家簽證詐騙。

美國同時指控中國駐三藩市總領事館包庇逃犯。聯邦助理公設辯護人涅金（Alexandra Negin）表示，聯邦調查局特工6月20日到唐娟的住所查問，並執行搜查令，沒收護照和簽證，唐娟其後前往總領事館求助。針對唐娟的刑事申訴6月26日提出，但她7月23日被捕才知悉自己被起訴。

據指，美方人員前往總領事館，並通知唐娟要作出拘捕，她願意投降被捕，卻陷入「歇斯底里狀態」。而且因為唐娟患有哮喘，領事館職員認為需要求醫。涅金指出，相信聯邦探員有監視總領事館，唐娟和領事館職員離開後，探員跟隨他們到診所。唐娟就醫後捕，被扣留於薩克拉門托的監獄。

涅金辯稱，唐娟對社區並無構成威脅，她大可留在領事館內拒絕被捕，「相反她同意離開使館領地，知道這會讓執法人員逮捕她」，並宣稱唐娟沒有護照不可能離境逃亡。

地方法官巴恩斯（Deborah Barnes）基於唐娟於中國的聯繫拒絕保釋申請，並指唐娟於美國並無聯繫。唐娟的丈夫和8歲大的女兒目前居於中國。法官也指，無人能夠為唐娟提供金錢或資產作為擔保，「她有盡理由試圖返回出生國家。」