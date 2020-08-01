英國暫緩執行「解封」措施　觀眾入場欣賞體育賽事「叫停」

英國政府7月31日宣布，為防控新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，政府此前計劃於8月1日起實施的「解封」措施將暫緩執行。英格蘭的體育賽事也將至少在8月15日前，不讓人入場觀賞。

新華社7月31日稱按照英國政府此前公布的「解封」計劃，從8月1日起，一些公共場所以及部分大型活動將逐步恢復。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）31日在倫敦舉行的記者會上表示，最新數據顯示，英格蘭社區新冠疫情自5月以來首次出現上升苗頭，因此決定推遲執行上述「解封」計劃。

根據最新安排，至少在8月15日之前，英格蘭的保齡球館、溜冰場以及室內演出場館等不會恢復經營，一些大型會議活動也不會舉辦。

英國政府公布的措施僅適用於英格蘭。蘇格蘭、威爾斯以及北愛爾蘭等地的措施由當地政府自行決定。

英國政府還更新關於戴口罩等臉部遮擋物的規定，除此前納入規定的商店、超市等外，民眾進入博物館、電影院等公共場所也必須戴。措施將從8月8日開始實施。

約翰遜31日宣布，英格蘭範圍內計劃試行本周末進行觀眾入場的賽事將全部改為閉門比賽。禁止觀眾入場的政策將至少持續到8月15日。英格蘭的體育比賽有望在10月迎接觀眾入場，前提是試行的比賽中一切順利。