【新冠肺炎】印度3000多確診病人「失蹤」

新冠肺炎（COVID-19）疫情仍在持續蔓延，印度的抗疫形勢十分嚴峻。印媒稱，北方邦近期出現大批新冠肺炎病人失蹤的事件。

《今日印度》（India Today）7月31日報道，印度北方邦的加濟布爾（Ghazipur）有至少42名確診感染新冠病毒（SARS-CoV-2）的患者「消失」了，現在人既不在醫院，也不在家隔離。

加濟布爾的首席醫療官（ACMO）致函當地行政長官稱，至少有42名新冠病毒檢測為陽性的人目前處於失蹤狀態。「他們測試時填寫的地址與電話號碼是虛假的，確診後我們就聯繫不上了。」

報道稱，當地官員已經啟動一項計劃，追蹤那些「失蹤」的新冠確診病例。

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據悉，北方邦確診病例已超80,000個，7月30日新增3,705個，漲幅創紀錄。

India.com稱，上個北方邦首府班加羅爾超3,000名新冠病毒測試呈陽性的病人失蹤。

班加羅爾社會福利和公共基礎設施（BBMP）官員也稱，他們在提交測試樣本時提供錯誤的電話號碼與地址，在知道檢測呈陽性後就消失了。該官員宣稱，目前已經展開調查，他們很快就會被找到。

事件發生後，班加羅爾的官員們開始要求被測試者提交樣本時，同時出示政府發行的身份證件，並驗證手機號。