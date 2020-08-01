【英國疫情】研究：國內7%人口曾染疫　倫敦每10人有1位

英國生物醫學庫（UK Biobank）7月30日公布一項全國性的研究結果，當中顯示國內或有7.1%人曾感染新冠肺炎（COVID-19）。各地曾感染病毒的人口比例也差異大，首都倫敦的比例最高，達到10.4%，即估計每10人就最少有1人曾感染病毒。

逾2萬人參與抗體研究 7.1%曾染疫

研究人員從英國各地招募逾2萬名自願人士參與新冠病毒抗體研究，以產生一個能夠代表英國人口的結果。第一輪研究在2020年5月26日至7月6日收集約1.78萬名參與者的樣本，發現當中7.1% 人的病毒抗體檢測呈陽性。

結果顯示，年輕人士曾感染病毒的比例較大。30歲以下的人群中有近11%人曾感染病毒，70歲以上的人群中只有5.4%。

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結果又顯示，黑人和南亞裔曾感染病毒的比例較白人高。有11.3%黑人曾感染病毒，南亞裔有9%，白人只有6.9% 。不過研究指出，種族群體之間的差異不能完全用居住地或年齡來解釋。

若以地區作比較，倫敦的曾感染病毒人口比例最高，達到10.4%，蘇格蘭和英格蘭西南部則最低，為4.4% 。

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