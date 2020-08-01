韓國新天地教主李萬熙涉妨礙防疫被捕　更被指侵吞3700萬教會資金

新冠肺炎（COVID-19）疫情在韓國自年初爆發後，異端教派新天地教會成為眾矢之的，皆因當地逾三分一個案都與此教會有關。教主李萬熙在8月1日也因涉嫌妨礙新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的防疫工作，遭法院下令拘捕，他也被指涉嫌侵吞56億韓圜（約3,700萬港元）的教會資金。

▼李萬熙曾在3月2日跪地道歉▼

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韓聯社8月1日報道，李萬熙涉嫌違反傳染病預防法及侵吞教會資金，水原地方法院7月31日展開8.5小時的實質審查後，向他發出拘捕令。法院指出，調查過程中發現「有組織地消滅證據」的情況，考慮疑犯在宗教團體內的地位，不能排除未來出現類似企圖，因此發出拘捕令。

5200宗確診與新天地教有關

韓國自年初爆發疫情後，新天地教會2月爆出大規模集體感染，病毒經信徒聚會迅速擴散，至今有逾5200宗個案與教會相關，佔韓國全數1.4萬宗個案的36%。李萬熙涉嫌與教會幹部共謀，未向防疫部門提供完整的信徒及集會地點清單。

李萬熙亦涉嫌侵吞用於修建新天地教會研修院等教會資金共56億韓圜（約3,700萬港元），以及涉嫌於2015年至2019年間，在未經地方政府許可下使用當地公共設施舉辦宗教活動。

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