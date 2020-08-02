颶風伊塞亞斯吹襲巴哈馬　迫近美國佛羅里達州

一級颶風伊塞亞斯（Isaias）8月1日吹襲加勒比海島國巴哈馬（Bahamas），並逐漸迫近美國佛羅里達州，為本身已經遭受新型冠狀病毒（COVID-19）疫情影響的民眾增添壓力。

伊塞亞斯吹襲巴哈馬期間導致多個地方停電，並有不少樹木被吹倒。當地去年遭颶風多里安（Dorian）橫掃後，許多設施仍未回復正常，再加上疫情，令情況變得更加複雜。總理明尼（Hubert Minnis）宣布因應風暴暫時放寬抗疫措施，容許超級市場、藥房、油站及五金店在天氣狀況許可下繼續營業，同時實施全國宵禁令。

颶風伊塞亞斯7月31日迫近巴哈馬前夕，當地大批民眾趕到油站入油，以備不時之需。（AP）

美國國家颶風中心表示，截至當地時間1日早上11時，伊塞亞斯的最大持續風力達每小時130公里，威力稱為轉弱，預計在2日吹襲佛羅里達州東岸，並在3日逐漸減弱。

佛羅里達州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）指，州政府已經為颶風季作充足準備，稱可以隨時分發個人保護物資、發電機、飲用水及糧食等，不過他亦以安全為由，下令關閉颶風路徑附近的病毒檢測中心，指出這些由帳蓬搭成的設施無法承受強勁風勢。

位於佛羅里達州東南部的邁阿密-戴德郡（Miami-Dade）市長希門尼斯（Carlos Giménez）宣布，使用避風中心的民眾須保持社交距離，同時更改膳食安排。他同時指新型冠狀病毒的確診者在中心避難時，會獨立隔離，避免散播病毒。