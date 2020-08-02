【新冠肺炎】CDC：料美國未來3周　會有約2萬人死亡

美國新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情依然嚴重，美國疾病控制和預防中心（CDC）公布截至7月25日的第30周數據，整體累計住院率為每10萬人中有130.1人住院。美媒8月2日報道，CDC預料，美國未來3周會有約2萬人染疫死亡。

美國新冠肺炎疫情：圖為2020年7月20日，新澤西州民眾在超市購物。（Reuters）

美國有線新聞網絡2日報道，CDC估計來到8月22日，全國累計會有逾17.3萬人死於新冠肺炎。根據美國約翰斯・霍普金斯大學的統計，截至香港時間8月2日下午3時34分，美國已有154,449宗新冠肺炎死亡個案。

全國各地的地方官員及公共衞生專家呼籲民眾不要鬆懈，目前民眾的社交聚會、特別是年輕人之間的聚會正加劇病毒傳播。

南部一些州份的疫情已有接近高峰的迹象，專家認為包括中西部地區在內的其他地方之疫情令人擔憂。

想知道其他國家民眾及國家領袖在疫情持續期間的生活？請點擊放大觀看：

+ 2

CDC稱，亞拉巴馬州（Alabama）、肯塔基州（Kentucky）、新澤西州（New Jersey）、波多黎各（Puerto Rico）、田納西州（Tennessee）及華盛頓州（Washington）的死亡個案可能會增加。