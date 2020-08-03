【新冠肺炎】全球近1800萬人染疫　菲律賓5區推更嚴格抗疫措施

全球已有超過1,796萬人確診感染新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎、逾68萬人喪生。其中菲律賓8月2日的確診病例錄得單日新高，政府宣布首都及周邊省份4日起提升抗疫措施。

據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據，截至8月3日上午7時34分，全球確診個案新增205,795個，累計增至17,965,127個，死亡個案新4,212個，累計增至687,067個。

美國是全球最多確診及死亡個案的國家。美國疾病控制和預防中心（CDC）8月1日指出，美國單日增加逾58,947人確診，1,132多人死亡，累計確診人數增至逾460萬，累計近15.4萬多人病死。

其他疫情嚴重的地方，包括印度、澳洲、日本等，拉丁美洲也是「重災區」，根據路透社的統計，拉丁美洲的死亡人數已增逾20萬。

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菲律賓8月2日公布該國一天之間有5,032個確診個案，是該國單日錄得最多病例的一天。全國累計確診個案已突破10萬，增至103,185個。總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）批准提升抗疫措施，由當地8月4日零時起，包括首都大馬尼拉地區在內的5個省份的防疫措施，會升級至「改進版強化社區隔離」（Modified Enhanced Community Quarantine）狀態，部分商業活動及交通工具將會暫停，直至18日為止。

印度方面，內政部長沙阿（Amit Shah）8月1日公布自己確診染疫，並已入院。

科索沃新任總理霍蒂（Avdullah Hoti）8月2日則表示，他確診感染新冠肺炎，將自我隔離2周。他透露除了非常輕微的咳嗽之外，他沒有出現其他症狀。