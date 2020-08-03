美媒：TikTok與微軟月前已就收購展開談判　避免遭美國封殺

美國科技公司微軟（Microsoft）和中國短片應用程式抖音海外版TikTok正在同白宮協商，避免美國總統特朗普（Donald Trump）全面封殺TikTok。而美國財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）也於2日透露，對TikTok負責審查的美國外國投資委員會（CFIUS）全體一致認為TikTok不能保持目前的形式。

據美國霍士新聞台（Fox News）8月2日報道，TikTok母公司字節跳動大約在1個月前與微軟就收購TikTok在美業務展開談判，以避免美國政府做出封殺TikTok的決定。

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據知情人士透露，談判最初集中在TikTok規模較小的美國業務上，但微軟可能希望獲得整個公司，目前TikTok在全球擁有數億用戶。

不過，任何出售TikTok的交易都將面臨來自白宮的障礙，尤其是來自支持全面封禁TikTok的白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）。相關人士表示，該筆交易需要滿足嚴格的條件，例如中方不得參與新公司的業務。

知情人士還稱，微軟尚未就收購TikTok做出最終決定，即使未來白宮批准了這項交易，微軟仍有可能放棄購買。

在特朗普7月31日表示或將封殺TikTok後，微軟中斷了其與TikTok母公司字節跳動的談判。但微軟8月2日發表聲明，指在與華府會面後，將繼續就收購TikTok的業務進行磋商，預料在9月15日前完成收購談判。

姆努欽（Steven Mnuchin）也在8月2日接受美國廣播公司（ABC）採訪時透露，CIFUS全體一致認為TikTok不能保持現在的形式，「這是因為有（向中國政府）發送1億美國人情報的危險」。

姆努欽表示，「總統可以出售或禁止TikTok，但我不會透露總統和我進行的特定對話內容」。