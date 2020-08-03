【新冠肺炎・美國大選】若非大選之年　疫情會不一樣嗎？

美國的新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎疫情持續，外界擔心疫情會影響大選。但選舉又有無影響疫情大流行或是當局的措施呢？大家不禁會去想：如果疫情早一兩年出現，或是遲一兩年爆發，情況會怎樣？

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這是一個錯綜複雜，卻又相互影響不可分割的問題。美國猶他州楊百翰大學（Brigham Young University）選舉與民主研究中心聯合主任、政治學教授卡波維茲（Chris Karpowitz）認為，大選之年對疫情大流行的影響有好有壞。

馬里蘭大學（The University of Maryland）社會歷史學家兼公共衛生倫理學家瓊斯（Marian Moser Jones）指出，選舉年或影響寄往各州的救濟金金額。

瓊斯指出，1988年制定的史塔福法案（Stafford Act），允許總統宣布國家災難，使聯邦政府撥出資金應對。自此競爭激烈的搖擺州可以獲得的資金，是無競爭州份的兩倍。她補充，無論總統是共和黨人還是民主黨人都會這樣，這就是選舉年的壓力。

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卡內基美隆大學（Carnegie Mellon University）特珀商學院（Tepper School of Business） 經濟學副教授加斯珀（John Gasper）亦指出，選舉年可能會令救濟金分配與過往有所不同。

特朗普可不按聯邦緊急措施署（FEMA）的建議，去決定提供多少援助，還可選擇以派發現金等刺激經濟措施，吸引搖擺州選民的支持。民主黨就致力推動一項新的刺激計劃，以資金支持州政府及地方政府等，但就被共和黨斥這是借疫情救濟金為民主黨造勢。

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美國白宮冠狀病毒應對協調官伯克斯（Deborah Birx）8月2日表示，美國新冠肺炎疫情已進入新階段。眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）對此表示質疑，批評伯克斯與特朗普散布「虛假信息」。

說到底，選舉近了，民主共和兩黨似乎都試圖將疫情作競選籌碼，這不但不利救濟民眾，更可能不利抗疫，造成惡性循環使疫情繼續惡化。