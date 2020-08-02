【美國大選】美媒：拜登下周公布副手人選　競選拍檔怎麼揀？

美國總統大選11月舉行，代表民主黨參戰的前副總統拜登（Joe Biden）將公布自己的競選拍檔。外界盛傳多名大熱人選，美媒分析指出，在如今社交媒體發達，以「地理概念」去選擇副總統人選已不合時宜，取而代之的是應考慮誰能助他獲得最大的選民支持及推動力。

美聯社8月1日引述消息人士報道，他會在8月10日那一周公布人選。

《華爾街日報》引述政治學家科普科（Kyle Kopko）及德溫（Christopher Devine）研究指出，以「誰人能助總統候選人贏得某些州份」的地理策略已成過去。現代競選活動不再是關於地區多樣性，更多是在於兩政黨之間的競爭、意識形態的分裂，更重要的是使基本選民渴望投票。

以2012年大選為例，共和黨羅姆尼（Mitt Romney）雖然選擇來自威斯康星州的眾議員賴恩（Paul Ryan）為副手，最後卻在該州敗給民主黨。相反，共和黨麥凱恩（John McCain）2008年選佩林（Sarah Palin）為拍檔，雖然他們最後都是落敗，但就曾使黨內福音派及反墮胎派等選民都興奮不已。

目前外界盛傳拜登競選拍檔大熱門3人，分別是前國家安全顧問蘇珊賴斯（Susan Rice）、加州參議員賀錦麗（Kamala Harris），以及眾議員巴斯（Karen Bass）。參議員沃倫（Elizabeth Warren）等人就緊隨其後。

分析指出，進步派的沃倫能助拜登吸引自由派選民，是一個不錯的選擇；他亦可以直接針對黑人選民，選擇參議院唯一黑人女議員賀錦麗，在現今種族平權及包容性呼聲日益高漲之時，力爭黑人選民支持。

美國總統候選人拜登的副手人選是誰，備受各界關注。這名競選拍檔

巴斯亦是吸引黑人選票的好選擇，她目前是國會黑人議員委員會（Congressional Black Caucus）主席，美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）死於警暴後，她領導民主黨修憲，全面檢視警方執法情況。

《華爾街日報》指出，無論最後選擇何人，那個人將會是拜登認為能為他帶來最大推動力的一人。