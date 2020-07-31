【美國大選】郵寄投票真的助長選舉舞弊？

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情導致全球民眾生活大受影響，應否如期舉行選舉也成為不少政府的難題。為了避免人群於票站聚集，郵寄投票成為選民履行基本公民權利的另一出路。不過美國總統特朗普（Donald Trump）卻抨擊郵寄投票助長選舉舞弊，甚至提議押後選舉，這種擔憂是否說得通？

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根據美國憲法，選舉日期由國會所定，總統無權押後選舉。修正案也規定總統和國會任期，如果未能如期選出總統，國會將根據修正案委任眾議院議長出任署理總統。外界認為，特朗普明知選舉不會押後也說出這番說話，是要為可能落敗找理由，指出選舉不合法，同時轉移視線，避談其他問題，例如經濟衰退。

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真的損害選舉公正？

那麼郵寄投票實際是否影響選舉公平公正的洪水猛獸？有人認為郵寄投票的選票並非選民親自保管，或出現舞弊的情況，不過有研究已經否定這種說法。傳統基金會（Heritage Foundation）研究發現，過去20年只有143宗選舉相關的刑事定罪牽涉缺席投票，只佔總選票的0.00006%。

州政府有不同措施防止選舉舞弊。很多州份容許選民追蹤郵寄選票，確保收妥。政府也會逐一將選票的簽名和登記資料的簽名比較，防止選民身份遭冒充。部份州份限制指定人士領取郵寄選票，甚至要求見證人簽署選票。

特朗普火力全開抨擊郵寄投票，不禁讓人懷疑實際是怕自己或共和黨輸掉選舉。不過史丹福大學（Stanford University）的研究發現，郵寄投票不會讓民主黨或共和黨佔優。搖擺州佛羅里達州的共和黨人甚至一直依賴郵寄投票動員支持者投票。

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郵寄投票總會帶來麻煩？

即使普遍相信郵寄投票不會影響選舉的公平公正，但實際運作起來仍然有隱憂。最大的考驗是州政府和美國郵政局如何應付大量的郵寄選票。尤其是美國郵政局的派遞服務據報因為預算問題而速度減慢，有人擔心選票未能如期送遞。

郵寄投票另一個問題是政府有機會基於不同原因拒絕選票，例如選票過期送抵，選民簽名不符，或選票未有按照規定密封。有人擔心隨更加多人透過郵寄選票投票，有更加多選票將被裁定無效。不過有州份規定，拒絕選票前必須通知選民，務求減少被拒絕選票的數目。

而可以預視的另一個場景便是押後公布選舉結果。每一個州份有自己一套的投票程序，點算郵寄選票或需時較長。例如因為部份州份接受選舉日後送抵的選票，以及關鍵搖擺州賓夕法尼亞州和密歇根州等禁止於選舉日前開始點算郵寄選票。