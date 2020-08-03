英媒：字節跳動將把TikTok總部遷倫敦　英國政府已批准

英媒8月3日稱，抖音海外版TikTok的母公司字節跳動將根據英國政府批准的協議，將TikTok總部從中國北京遷至倫敦。

英國《太陽報》8月3日文章稱，字節跳動的創始人張一鳴近期將宣布，將TikTok總部從北京遷至倫敦的意圖。文章還說，此舉可能讓考慮在美國禁止TikTok的美國總統特朗普（Donald Trump）不快。

該報稱暫時未能聯絡到TikTok置評。

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鑑於近期美國等國家以訊息安全為由，頻頻向TikTok施壓，公司必須考慮美國政府的動向及其對公司運營的影響。因此，在美國限制政策明確之前，它不得不擱置在英國設立總部的計劃。

路透社8月3日報道，兩位知情人士2日透露，特朗普已經同意給字節跳動45天的時間，來協商將TikTok售予美國微軟（Microsoft）公司的事宜。

特朗普7月31日曾表示，他計劃禁止TikTok在美國營運，亦反對微軟收購它。

惟在特朗普和微軟首席行政總裁納德拉（Satya Nadella）討論後，微軟公司在一份聲明中表示，將繼續就從字節跳動手中收購TikTok進行談判，並計劃在9月15日之前達成交易。

美國官員擔心TikTok可能將收集到的美國用戶數據交給中國政府，但TikTok表示，公司永遠不會這麼做，並稱該公司內容政策的制定不受中國政府影響。