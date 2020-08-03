蓬佩奧稱美國很快將對TikTok等軟件採取行動　中方堅決反對

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）8月2日稱，美國即將以國家安全為由對一系列中國軟件採取行動，中國外交部8月3日回擊，稱堅決反對有關做法。

中國外交部發言人汪文斌8月3日在記者會上回應說，美方泛化國家安全概念，在拿不出任何證據的情況下，對有關企業做有罪推定，並發出威脅，違背市場經濟原則，暴露了美方所謂維護公平自由的虛偽性和典型的雙重標準，也違反了世貿組織開放透明非歧視的原則。

汪文斌還說：「我們呼籲美方一些人認真傾聽國際社會的聲音，為各國市場主體在美投資經營提供開放、公平、公正、非歧視性的營商環境，停止將經貿問題政治化，停止濫用國家安全概念，推行歧視排他政策。」

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蓬佩奧8月2日表示，總統特朗普（Donald Trump）將於未來幾日向抖音的海外版TikTok及其他中國軟件應用程式採取行動。

蓬佩奧當日接受霍士新聞（Fox News）訪問時說：「我希望美國人民能明白到，這些在美國經營業務的中國軟件公司，無論是TikTok抑或微信，且還有無數（類似的軟件），都會直接將數據直接提供給中國政府，（這些數據）可以是人臉識別資料、住址、電話號碼或曾聯絡過的朋友。」

特朗普7月31日就曾表示，他將動用緊急經濟權力法或發布行政命令，禁止中國字節跳動公司（ByteDance）旗下TikTok影音軟件在美國營運。美國當局擔憂TikTok可能成為北京蒐集情報的工具。