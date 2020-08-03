【新冠肺炎】美民主共和兩黨同意再發額外失業金　問題在金額多寡

美國政府因應新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎疫情向民眾派發的每周600美元額外失業救濟金7月31日到期。白宮及國會仍未能就新一輪紓困方案達成共識，雙方同意要繼續發放有關救濟金，但歧見在於金額多寡。

美國白宮和共和黨議員建議，將每周額外失業救濟金由600美元削減至200美元，直至9月底。其後失業人士可申領相當於原有工作薪酬70%救濟金，最多每周500美元。民主黨堅持，希望維持每周600美元至2021年1月底。

眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）8月2日接受美國廣播公司（ABC）訪問時斥共和黨阻礙談判進程，他們所提出的200美元根本不能滿足當地家庭需要。

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財長姆努欽（Steven Mnuchin）反指是民主黨問題。他指出，共和黨提出延長600美元失業金一周，以便談判尋求共識，但民主黨人卻拒絕談判。

美國財經雜誌《福布斯》（Forbes）分析，接下來較可能出現的結局是，兩黨經協商後推出金額統一的失業救濟金作為短期發放之用，金額可能在每周200元至600元之間，或者是規訂金額會隨時間逐漸縮減。

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