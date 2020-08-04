TikTok國際總部落戶倫敦？　英國能夠成為抖音的避風港嗎

中國字節跳動旗下手機應用程式TikTok的命運不知不覺間成為全球焦點。正當微軟（Microsoft）證實有意收購抖音海外版美國、加拿大、澳洲和新西蘭的業務，那一邊廂傳出TikTok國際總部將落戶倫敦。TikTok被美國瞄準，但能夠於英國和歐洲得到喘息的空間嗎？

美國以國家安全為理由計劃封殺TikTok，後來「黑騎士」微軟現身，打算收購TikTok部份業務。華府放軟立場，為收購談判開綠燈，但要求於9月15日前完成洽購，否則TikTok將避不開遭封殺的命運。

微軟收購計劃包括TikTok的美加澳紐業務，卻不包括同屬「五眼聯盟」的英國，也不包括盟友歐盟。為什麼微軟不收購英歐業務？AgencyChina研究經理諾里斯（Michael Norris）指出，字節跳動發覺於美國面臨不可逾越的地緣政治敵意，但有信心於其他司法管轄區獲歡迎。TikTok於英歐或得到相對美國較寬鬆的規管，相關業務因而未有包括於收購計劃。

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不出售英國業務有機會亦跟公司計劃於倫敦設立國際總部有關。如果總部未來或落戶倫敦，公司自然不會出售當地業務。但英國會否繼華為後再次封殺TikTok卻是另一個問題。

站在英國政府立場，市值610億英鎊的TikTok極有吸引力。英國和歐盟尚未就貿易協議達成協議，加上新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情導致經濟收縮，TikTok落戶倫敦有望帶動經濟，創造達3,000個職位，也證明英國脫歐後仍然有力吸引大型企業。ProPrivacy數碼私隱專家沃爾什（Ray Walsh）甚至認為，對TikTok打開大門有助英國修補跟中國的關係。

TikTok的中國背景卻引起英國政壇擔憂。保守黨議員西利（Bob Seely）明言，英國需要繼續吸引外企創造職位，但要小心中國利用英國對抗美國和其他盟友，從中得利。中國研究小組聯合創辦人、保守黨議員奧布萊恩（Neil O'Brien）也要求政府事先對TikTok進行安全審查。

英國政府目前表明無意封殺TikTok。至於歐盟，法國表示無計劃封殺字節跳動的平台；德國則指無跡象顯示有關手機應用程式構成安全風險，不計劃封殺。不過歐洲數據保護委員會（European Data Protection Board）已經成立專責小組，調查TikTok的數據處理活動和有關私隱的做法。

英國曾一度容許華為參與5G建設，隨後改變立場全面封殺。過去的經驗說明，TikTok於英國以至歐洲的發展前景仍然充滿不確定因素。