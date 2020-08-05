【黎巴嫩首都大爆炸】爆炸事件不斷　總理亦成為受害者

黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）8月4日發生大爆炸，現場一度出現橙色的蘑菇雲。事件造成多人死傷、大量建築物受損。自黎巴嫩前總理拉菲克哈里里（Rafik al-Hariri）於2005年2月14日在貝魯特被汽車炸彈炸死後，該國曾發生多宗爆炸事件，以下為該些事件的簡介：

2018年1月24日：西頓市（Sidon）有炸彈爆炸，炸毀一名巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）成員的汽車，該成員亦受傷。

2016年6月12日：貝魯特市中心的布洛姆銀行（Blom Bank）總部外有炸彈爆炸。政府指事件造成破壞，但沒有人喪生。

2015年11月12日：黎巴嫩真主黨（Hezbollah）位於貝魯特南部市郊的據點，有兩個自殺式炸彈於一個人口密集的住宅區中爆炸，造成最少43死、逾240人受傷；極端組織ISIS承認責任。

2014年6月24日：一名自殺式炸彈襲擊者在貝魯特一個黎巴嫩軍方檢查站引爆一個汽車炸彈，一名保安人員死亡。

黎巴嫩首都大爆炸：圖為2013年11月19日，兩個自殺式炸彈在伊朗駐黎巴嫩大使館附近爆炸，建築物及大量汽車損毀。（Getty）

2014年1月2日：黎巴嫩真主黨位於貝魯特南部的據點，有一個汽車炸彈爆炸，最少5人死亡。

2013年12月27日：反對敘利亞總統巴沙爾（Bashar al-Assad）的前黎巴嫩部長沙塔赫（Mohamad Chatah）被炸彈炸死。他的其中一名政治盟友指，襲擊由黎巴嫩真主黨策劃。

2013年11月19日：兩個自殺式炸彈在伊朗駐黎巴嫩大使館附近爆炸，最少23人死亡，包括一名伊朗文化專員。

2013年8月15日：黎巴嫩真主黨位於貝魯特南部的據點附近有一個汽車炸彈爆炸，造成最少20人死、逾212人受傷。

黎巴嫩首都大爆炸：圖為2013年11月19日，兩個自殺式炸彈在伊朗駐黎巴嫩大使館附近爆炸，黎巴嫩安全部隊成員在現場駐守，調查人員在搜證。（Getty）

2013年7月9日：在敘利亞內戰中與敘利亞總統巴沙爾並肩作戰的黎巴嫩真主黨，其在貝魯特的據點有汽車炸彈爆炸，53人受傷。

2012年10月19日：貝魯特有汽車炸彈爆炸，一名安全部高級官員死亡。該官員當時調查前總理拉菲克哈里里被暗殺一案時，牽涉到敘利亞及黎巴嫩真主黨。

2008年1月25日：在貝魯特一個基督徒聚居的市郊，一個汽車炸彈爆炸，導致一名警方情報人員死亡。該情報人員當時有份調查黎巴嫩的暗殺案。

2007年10月12日：一個疑為汽車炸彈的武器在貝魯特附近爆炸，導致一名軍方高級官員死亡，該官員本來有望成為軍方首長。

黎巴嫩首都大爆炸：黎巴嫩真主黨在黎巴嫩的據點多次發生爆炸事件。圖為2020年5月25日，黎巴嫩真主黨的支持者在黎巴嫩南部近以色列邊境展示黎巴嫩真主黨旗幟，並一同敬禮。（Getty）

2007年6月13日：反敘利亞議員艾度（Walid Eido）及另外5人在貝魯特一個海灘俱樂部附近被汽車炸彈炸死。

至於哈里里之死，聯合國安理會在2007年應黎巴嫩政府要求，成立國際仲裁法庭，並在2014年正式審訊4名疑犯，法院會在7日公布裁決。今次爆炸事件，勾起不少黎巴嫩民眾對當年悲劇的痛苦回憶。