【新冠肺炎】Novavax疫苗初期測試　能誘發免疫反應

美國生物科技公司Novavax在8月4日表示，根據小規模、早期臨床試驗的初步資料，公司的實驗性新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗產生免疫反應，但副作用大多溫和，以及出現副作用的比率偏低。

公司在4日發布第一階段、涉及131名自願接受測試人士的結果。他們在接受2劑NVX-CoV2373針劑注射後，體內產生的中和抗體比新冠肺炎康復者平均多4倍。報告指出，從16名隨機選擇的自願人士情況看來，疫苗亦引發T細胞的反應。

這報告已送交一份醫學期刊，惟尚未經Novavax以外的科學家審閱，亦未公開發布。

路透社報道，Novavax在電話會議上表示，最快可能9月底就能展開大規模的第三期試驗，2021年可能生產10億至20億劑這種疫苗。

報道引述Novavax研究主管格倫（Gregory Glenn）指出，後期臨床試驗可能搜集到足夠的資料，盼最早能在12月獲得監管部門批准。

跟其他一些正在進行測試疫苗一樣，NVX-CoV2373也引起副作用。126名接受測試的人當中，5人有嚴重副作用，包括肌肉疼痛、噁心以及關節痛，其中一人輕微發燒。這些副作用平均持續2天或更少。

接受測試的人當中，25人所注射的是安慰劑，當中3人出現上述副作用。

公司表示，加入公司一種旨在促進人體免疫反應的物質「Matrix-M佐劑」，確實提高疫苗效果。

Novavax的疫苗是美國曲速行動（Operation Warp Speed）挑選資助的首批疫苗專案之一。

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