日本紀念廣島原爆75周年注重防疫　取消合唱與放飛和平鴿

8月6日是日本廣島原爆75周年，受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響，紀念儀式採取多項防疫措施，包括限制參與人數，從往年的5萬人減至800人；以及取消大合唱、放飛和平鴿等環節。

廣島市和平紀念公園6日上午8時舉行紀念儀式，有受難者及罹難者家屬、首相安倍晉三等日本官員，以及約80國代表出席。在75年前原子彈投下的日本時間上午8時15分，出席者一同為罹難者默禱。

安倍晉三致詞時仍與2019年一樣，未觸及禁止核武條約。他表示，日本身為唯一曾遭受原子彈轟炸的國家，將強力敦促各國採取對話或行動，致力領導國際社會實現無核武世界的目標。

主辦單位為避免儀式進行期間發生飛沫傳染，不會如往年般有合唱《廣島和平之歌》，改為演奏曾遭受原子彈轟炸波及、之後修復的鋼琴，並由3名高中生演唱。

《讀賣新聞》報道，過去由原爆受難者施放和平鴿的儀式，也因疫情而取消。

大會取消放飛和平鴿，主因疫情期間政府要求外出自肅（自我克制外出），鴿子飛回鴿舍的訓練不足；且廣島市政府擔心將鴿子遞給施放者時，會增加人與人之間的接觸。

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過去的儀式循例會設置約1萬個觀眾席位，惟2020年因受疫情影響，規模大幅縮小，會場從上午5時起管制出入，且不設一般觀眾席。

《朝日新聞》報道，紀念儀式往年約有5萬名一般市民出席觀禮，今年則僅限受難者與罹難者家屬等約800人出席，會場擺設的椅子也保持約2米的距離。

廣島原爆亡者慰靈碑納入過去1年間死亡或確認死亡的4,943人名單，讓死於廣島原爆人數增至逾32.4萬人。

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