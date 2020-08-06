獲特朗普提名任美國駐日大使　温斯坦稱美日同盟是印太安全關鍵

獲美國總統特朗普（Donlad Trump）提名出任美國駐日大使、美國保守派智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）所長温斯坦（Kenneth Weinstein）8月5日呼籲，在應對中國挑戰之際，日本應該在美日同盟中扮演更加重要的角色。

據時事通信社、《朝日新聞》等日媒8月6日報道，温斯坦8月5日在美國參議院外交委員會舉辦的聽證會，以視像方式發表談話。他說：「當我們在印太區域與中國競爭時，所有人都要做得更多……包括日本。」

温斯坦強調日本在美國對華戰略中的重要作用，他指出：「中國在尖閣諸島（中國稱釣魚島）周邊攻擊性正在加強。」

他還說：「我的任務是強調（美日）同盟的重要性，呼籲美國和日本有必要做更多的事情。」

温斯坦在參議院會議上還提及了美國總統特朗普與日本首相安倍晉三的友好關係，他指「美日關係非常緊密」。温斯坦稱：「美日同盟是印太地區和平、安全與繁榮的關鍵。」

時事通信社指出，温斯坦並非研究日本領域的專家，但他與安倍晉三關係密切。温斯坦注重美日關係，還在哈德遜研究所內部專設了日本部，並且將美國前國家安全顧問麥克馬斯特（H.R. McMaster）聘為日本部部長。

特朗普在2020年3月有意提名温斯坦為新任駐日大使，填補自2019年7月美國前駐日大使哈格蒂（William Hagerty）辭職後的空缺。該人事案目前仍待美國參議院批准，温斯坦的正式任職可能會在2020年秋季之後。