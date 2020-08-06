【新冠肺炎】曾與日韓港商「旅遊泡泡」　泰國憂慮疫情暫緩計劃

泰國旅遊業因為新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情遭到重創。泰國原本計劃跟指定國家或地區共建「旅遊泡泡」，但由於亞洲部份地區疫情反彈，路透社8月6日引述官員指，將暫緩重開邊境。

泰國6月提出容許來自疫情較輕地區的旅客豁免檢疫。隨東亞地區疫情反彈，管理中心發言人塔維辛（Taweesin Wisanuyothin）表示，將押後有關計劃。他指，日本、香港和韓國是「旅遊泡泡」計劃所考慮的地區，不過上述地區現時每日有雙位數的新增個案，因此擱置計劃。他透露，工作小組每日評估情況，重啟討論將取決於個別地區的疫情。

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泰國逾兩個月未有本地傳染個案，但面臨數十年以來最嚴重的經濟危機。泰國是東南亞第二大經濟體，依賴旅遊業，但上半年旅客數目大跌66%。業界警告，2020年1.6萬億泰銖的收益或將付諸東流。

熱門度假勝地布吉島提出以直航航班連接上述地區，不過遊客和商務旅客仍然要接受兩周的隔離。布吉旅遊協會主席普密吉滴（Bhummikitti Ruktaengam）指，雖然需求將較小，但會是個好開始，四成至五成的入住率已經足夠酒店生存，避免職位流失。