美國衛生部長將訪台灣　美媒：中美關係恐達最低點

美國衛生部長阿扎（Alex Azar，前譯艾薩或阿扎爾）即將率團出訪台灣。他是6年來首位訪台的美國內閣官員，亦是自1979年以來訪台最高級的內閣官員。美國媒體8月5日報道指，這次高層訪問恐讓華府與北京關係達到最低點。

《紐約時報》報道5日指出，中國和美國在多個領域激烈交鋒，包括貿易、科技、國防與人權。中美近期亦加緊在亞太地區的軍事活動，令人憂心兩國恐為台灣或南海爆發衝突。

報道指，阿扎此行有可能進一步加劇中國和美國之間的緊張關係，使中美關係達到自40多年前兩國關係正常化以來的最低點。

圖為7月31日美國衛生部長阿扎在佛羅里達州一個哥爾夫球俱樂部開完會後戴上口罩，當時總統特朗普正經過他身邊。（AP）

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阿扎訪台或激怒北京

《華爾街日報》5日報道，中美建交以來，中方一直反對美國高層官員訪台，阿扎此行可能激怒北京。

美國即使持續對台軍售，但過去的政府為免激怒北京，都選擇由除了國務卿、國防部長或財政部長以外層級較低的內閣官員到台灣，特朗普在美台往來上大致延續這種形態。但特朗普政府近幾個月對中國態度日益強硬，不斷批評北京政府在新冠肺炎（COVID-19）疫情上處理失當，同時，兩國在科技與爭奪國際影響力方面的對抗愈來愈激烈。

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