【中美角力】美國防長：多個領域與中國展開更激烈競爭

面對中美近期會否爆發軍事衝突引發廣泛擔憂，美國國防部長埃斯珀（Mark Esper）8月5日表示，美國必須在包括軍事在內的多個領域與中國展開更激烈的競爭。但他指出，不認為中國現在是一個不可避免的威脅，「不會和他們打起來」。

埃斯珀8月5日在阿斯彭安全論壇（Aspen Security Forum）舉行的視像會議上表示，中國正在政治、經濟和軍事等領域全面挑戰美國，華盛頓將更加積極地抗衡中國。

埃斯珀說：「我不認為中國現在是一個不可避免的威脅，我們不會和他們打起來。但我們必須競爭，我們必須在所有領域更加積極，無論是外交、訊息、軍事還是政治。」

埃斯珀指出，中國不僅利用新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）推進政治宣傳，還在各國集中抗疫之際，藉機提高地區影響力，包括在南中國海軍演、撞沉越南漁船，以及在邊境爭議地區與印度發生流血衝突。

埃斯珀在會上再次重申對中國的軍事戰略，稱美國成立了中國戰略團隊，要求美國國防大學將50%的課程內容聚焦中國，以便軍事人員全方位了解中國。

埃斯珀還督促全球盟友團結一致對抗中國。他說：「我們希望能讓中國走上正確的軌道，與我們分享同樣的價值觀，至少尊重國際規則或準則，而不是試圖改變它們。」