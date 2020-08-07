未符審計要求在美上巿中企　華府顧問建議2022年初全部除牌

美國財政部及證券交易委員會（Securities and Exchange Commission，SEC）官員周四（8月6日）透露，華府顧問向總統特朗普（Donald Trump）建議，於2022年1月前，把在美國交易所買賣但未能達到美國審計要求的中國企業全部除牌。

美國參議院5月曾通過法案，要求華府加強監管中國上市企業集資。特朗普早前委任財長姆努欽（Steven Mnuchin）與SEC主席克萊頓（Jay Clayton）等官員參與專責小組，評估如何處置在美國上市但審計不符合要求的中國企業，並就如何保障美國投資者撰寫報告。

財政部官員周四表示，小組將建議特朗普，要求在美國上市的中國企業必須在2022年1月前，符合其他美國上市企業所達到的審計要求，即容許監管機構公眾公司會計監督委員會（PCAOB）取得公司的審計文件，但如果尋求首次在美國掛牌，就要立即遵守有關規定；該名官員強調「我們只是在平衡整個競爭環境，令在美國上市的中國企業與其他所有公司維持相同標準。」

有美國國務院官員透露，華府可能廢除與中國在2013年簽訂關於審計事務的協議，有關協議容許PCAOB取得審計文件，但中方從未提供相關文件。

圖為2020年7月8日，中國北京的瑞幸咖啡分店。（路透社）

部份牽涉中國公司的假帳事件揭露美國審計監管的漏洞。例如有「中國星巴克」之稱的瑞幸咖啡4月爆出假帳風波，偽造超過3億美元的銷售額，後來被納斯達克除牌。瑞幸咖啡隨後開除行政總裁和首席運營官。

（綜合報道）