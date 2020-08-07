【新冠肺炎】特朗普再批中國蓄意全球散播病毒

美國總統特朗普（Donald Trump）8月6日指中國蓄意在全球散播新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），又簽署行政命令要求聯邦政府從美國企業購買必要藥物及設備。

特朗普當天表示：「中國做了一件可怕的事情，不管它是無​​能抑或故意。」

路透社在6日的報道指出，特朗普的支持度因為疫情持續以及隨之而來的經濟影響下跌，於是尋求將焦點放到北京政府身上。報道指他在沒有證據的情況下，再度指控中國可能是故意將帶毒散播到全球多處。

特朗普亦一貫提倡美國優先，如今再借疫情鞏固有關訴求。他同日簽署一項要求聯邦政府購買美國必要藥物及醫療供需品的行政命令。他在俄亥俄州（Ohio）克萊德（Clyde）一間工廠表示：「我們不能依靠（進口）中國和全球其他國家（的產品），有一天可能拒絕我們（出口）的產品。」「如我們在這場大流行中所看到的那樣，美國必須為我們（自己）生產必要的設備用品及藥品。」

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特朗普6月接受《華爾街日報》專訪時亦曾有類似的說法，指中國蓄意播毒。他當時說中國放任病毒擴散到其他國家，背後可能有經濟動機。當他被問及這是否導致影響經濟的後果時，他說：「正確。他們（指中國）在說，你看，我們現在一團糟，美國在殺死我們。不忘記，我的經濟體在過去一年半完全打敗他們。而原因正是（美國向中國課徵）關稅。」

他坦言這只是自身感覺，沒有情報支持他的說法，病毒擴散也有可能是中國政府無能或犯錯，「我不認為他們會這麼做（指中方故意讓病毒擴散），但是你永遠不會知道（是不是），但它已產生影響」。國和全球其他國家（的產品），有一天可能拒絕我們（出口）的產品。」「如我們在這場大流行中所看到的那樣，美國必須為我們（自己）生產必要的設備用品及藥品。」