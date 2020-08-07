特朗普簽署行政命令　禁止與TikTok母企和騰訊交易　45日後生效

美國基於國家安全理由，提出全面封殺抖音海外版TikTok。總統特朗普（Donald Trump）8月6日簽署行政命令，禁止於美國管轄範圍內與TikTok母公司字節跳動和微信（WeChat）母公司騰訊進行任何交易，命令45日後生效。

微軟（Microsoft）目前正在洽購TikTok部份業務，華府要求於9月15日前完成交易。特朗普的行政命令將為促成交易施壓，同時意味如果未能完成交易，TikTok將面臨全面封殺。

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特朗普引用《國際應急經濟權力法》和《全國緊急狀態法》的權力發出禁令。他指出，TikTok或被利用散播假消息，讓中國共產黨得益，美國必須對TikTok母企採取進取的行動，保障國家安全。命令將禁止任何個人或企業於美國管轄範圍內與字節跳動交易。

特朗普於另外一份行政命令對微信採取同樣的行動。他指，微信從用戶自動捕獲大量資料，這種收集數據的方式構成威脅，容許中共取得美國個人和專有資料。他表示，微信和TikTok同樣據報審查中共視為政治敏感的內容。

行政命令要求商務部於禁令生效前定義被禁止的交易。美聯社報道，行政命令的字眼模糊，但有機會將禁止蘋果（Apple）和Google手機應用程式商店出售有關公司的產品。