比爾蓋茨：微軟確保TikTok美國數據安全　不會做出敵對行為

美國科技巨擘微軟（Microsoft）有意收購中國字節跳動旗下手機應用程式抖音海外版TikTok部份業務。微軟共同創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）表示，公司將確保美國數據安全，不會做出任何被視為「敵對」的行為。

比爾蓋茨接受彭博電視台（Bloomberg Television）訪問，被問到是否認為微軟是TikTok的安居之所。他表示，微軟有來自世界各地的工程師，包括中國，微軟謹慎對待數據承諾，並致力於全球建立牢固的關係，不會做出「敵對」行為。

比爾蓋茨指，他目前專注基金會和疫情工作，並非洽購TikTok的主要決策人。比爾蓋茨3月宣布離開微軟董事會，不過仍然是公司其中一名大股東。他當時表示，將繼續參與公司事務，並跟行政總裁納德拉（Satya Nadella）緊密合作。

↓想了解TikTok以及它置身中美角力中的掙扎？請點擊放大觀看：

+ 10 + 9 + 8

TikTok於美國有1億用戶。華府以國家安全理由威脅封殺TikTok，公司否認將用戶資料轉交中國政府。公司被迫尋求出售業務，微軟後來證實正在洽購，但未有透露交易金額。總統特朗普（Donald Trump）要求從交易抽成，並將交易期限定於9月15日。