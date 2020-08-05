特朗普：TikTok很成功　但美國不能接受安全風險

美國總統特朗普（Donald Trump）8月4日表示，中國短片應用程式抖音海外版TikTok在美國獲得成功，並深受美國青少年喜愛，但是美國不能接受這類公司的安全風險。

據白宮官方網站8月4日發布的新聞稿，在4日的白宮記者會上，有記者提問時稱，在TikTok收購案中要求抽取收益是史無前例的，在美國的歷史上從未發生過，而特朗普政府也幾乎沒有對此做出解釋。

特朗普對此回應稱：「TikTok非常成功，在美國有巨大的業務。人們迷上了它。有很多朋友看到宣布（針對TikTok的措施）時給我打電話。我認為他們的孩子喜歡上了TikTok，但他們不喜歡，因為他們再也見不着自己的孩子了。但是不管它可能是什麼，它是很令人稱奇的。」

特朗普在記者會上談到微軟（Microsoft）收購TikTok的談判時說：「不管交易能不能達成，我們給他們的期限到9月15日左右，我們會看看能否達成，而且能不能有很好的安全性，意思顯然是安全。微軟在審批方面將會是一家好公司，包括與國防部共事，他們有高層級的審批。所以這會很好。但是也有其它公司。」

特朗普再次引用「房東與房客」的比喻表示，如果達成交易，「美國財政部也將得到好處，不僅僅是賣家」，「不管是什麼價格，這個價格的一個非常大的比例要進入美國財政部」。

特朗普說：「很簡單。我的意思是，我們有——我們有所有的卡片，因為沒有我們，你就不能進入美國。就像你是房東，你有房客一樣。租戶的業務需要租金；它需要租賃。所以我對他們說，『不管價格是多少，其中很大一部分都將進入美國財政部。』」

特朗普表示，TikTok雖然是成功的公司，但是與中國電訊業巨頭華為公司一樣，美國不能接受它們帶來的安全風險。

特朗普說：「我不責怪他們（TikTok），這真的是一家很棒的公司。真的是很棒的公司。但是我們不能接受任何這些公司的安全風險，包括華為，你們知道，我們已經叫停了華為。但是我們不能接受安全風險。」

特朗普說，是新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情大大改變了特朗普政府對中國的看法，「我認為，我們對中國的態度自從『中國病毒』襲擊我們之後出現了重大改變。我認為出現了重大改變。它（病毒）襲擊了世界，而本來不應如此的。他們（中國）本應能夠制止它。所以我們的感受不同了。我不知道。當你失去成千上萬的這麼多人、最終全世界會有幾百萬人時，這是發生在美國、歐洲和全世界的可怕的事情。」