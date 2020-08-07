蓬佩奧下周訪問中東歐　討論對抗中俄與5G網絡等議題

美國國務院8月5日宣布，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）下周將訪問中歐和東歐國家，討論美軍在歐洲的重新部署，以及如何在該地區對抗俄羅斯和中國的勢力，還有與5G相關議題。

蓬佩奧8月5日在記者會上宣布，他8月10日將啟程出訪捷克、斯洛文尼亞、奧地利和波蘭，他把這些到訪國家稱為「美國的好朋友」。這是他自新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情爆發以來的第3次海外訪問。

美國國務院在一份聲明中指出，在捷克首都布拉格（Prague），蓬佩奧將會見該國總統澤曼（Milos Zeman）和總理巴比什（Andrej Babis），討論包括核能合作以及「對抗俄羅斯和中國共產黨的惡意行動」在內的議題。蓬佩奧還將在比爾森（Pilsen）紀念第2次世界大戰期間美軍解放捷克斯洛伐克（Czechoslovakia）西部。

在斯洛文尼亞首都盧布爾雅那（Ljubljana），蓬佩奧則將與該國官員重點討論能源問題，以及巴爾幹地區脆弱的政治局勢，預計蓬佩奧將與斯洛文尼亞外長洛加爾（Anže LOGAR）就5G網絡安全發表聲明。

在維也納，蓬佩奧將會見奧地利總理庫爾茨（Sebastian Kurz），討論貿易關係和地區安全問題，並與總部設在維也納的聯合國國際原子能機構（International Atomic Energy Agency）負責人舉行會談，該機構負責監督伊朗遵守《伊朗核協議》（JCPOA）的情況，而美國已退出該協議。根據協議條款，針對伊朗的武器禁運將於10月到期。特朗普政府正試圖說服聯合國安理會其他成員國無限期延長對伊朗的武器禁運。

美國外交：美國務卿蓬佩奧8月5日稱，他10日將啟程出訪一些中歐國家。圖為他當天在國務院出席新聞發布會。（AP）

在波蘭首都華沙，蓬佩奧計劃和該國總統杜達（Andrzej Duda）展開會談。杜達在近期的大選中以微弱優勢獲得連任。

美國新聞網站Politico報道，在此次訪問前，美國總統特朗普（Donald Trump）曾指責德國「拖欠」國防開支，並表示德國應該作出更多貢獻，而不是完全依賴北約（NATO）。美國防部7月29日宣布計劃將近1.2萬名士兵撤出德國。報道分析，撤軍的舉措讓歐洲盟友們措手不及，也使得俄羅斯坐收漁翁之利。美國防部長埃斯珀（Mark Esper）承認，撤軍行動因為特朗普6月要求削減駐德部隊的指示而加快。