美國對伊朗事務特別代表胡克辭職

在美國推動聯合國延長對伊朗的武器禁運之際，美國的伊朗事務特別代表辭職。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）8月6日發表聲明說，美國伊朗事務特別代表、國務卿高級政策顧問胡克（Brian Hook）已決定離職。

蓬佩奧推動聯合國延長對伊朗的制裁之際，他的重要幫手胡克辭職（Reuters）

蓬佩奧還表示，委內瑞拉問題特別代表艾布拉姆斯（Elliott Abrams）將在胡克離職交接的過渡期後同時擔任伊朗和委內瑞拉事務特別代表。

蓬佩奧之後在Twitter發文提到，胡克將轉投私營企業。

I thank Special Representative Brian Hook for his 3+ years of service to the State Department and @realDonaldTrump as he moves on to the private sector. He has been a valued member of my leadership team. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) August 6, 2020

現年52歲的胡克是美國對伊朗實施「極限施壓」政策的關鍵人物。他於2017年至2018年擔任國務院政策規劃主任，2018年8月起擔任美國伊朗事務特別代表、國務卿高級政策顧問。

美國計劃下周通過提出一項聯合國安理會決議，謀求延長對伊朗的國際武器禁運，使其施壓行動升級。中國外交部發言人汪文斌則在8月6日例行記者會上表示，中方不認同美國在安理會推動延長對伊朗武器禁運。