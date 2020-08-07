美媒：拜登陣營否認「當選將撤特朗普對華關稅」說法　稱是再評估

對於有美國媒體指，篤定代表美國民主黨競選總統的拜登（Joe Biden）在一段訪問內稱他若當選會取消現任總統特朗普的對華關稅，有美國記者8月6日向拜登幕僚求證，對方否認，稱拜登的立場是會再評估關稅。

事件源於拜登8月5日在全國公共廣播電台（NPR）的一段訪問，當時記者問到「有些人說特朗普的立場去對抗中國影響力是好的，你會否維持那些關稅？」拜登回答稱「不，嘿你看看，誰說特朗普的主意是好的？」（No. Hey, look, who said Trump's idea is a good one?）

拜登之後談到製造業在衰退，農業損失了數以十億計的金錢，又指目前的對華政策走向錯的方向。在訪問後，美國媒體彭博社報道，拜登的說法是若當選會取消特朗普的對華關稅。

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圖為2020年7月9日美國民主黨總統候選人拜登在賓夕法尼亞州出席競選活動。（Reuters）

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但《華盛頓郵報》記者謝勒（Michael Scherer）之後在Twitter表示，根據拜登一名幕僚指出，有關「拜登當選後撤銷關稅措施」的說法是錯誤，該名幕僚稱拜登在訪問回答的「不」並非指關稅，又稱「他的立場沒有變，就是他上任後會再評估這些關稅」。

幕僚說「他當時顯然是在回應（記者）的說法，即『特朗普的立場是好的，可以反制中國影響力』這點。」