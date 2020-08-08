美國制裁中港官員　蓬佩奧：港府行為令人不能接受

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美國財政部8月7日宣布制裁11名中港官員並公布名單，包括香港特首林鄭月娥、律政司司長鄭若驊及中聯辦主任駱惠寧等人。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）同日發聲明指，中共明示香港不再享有高度自治。

蓬佩奧在聲明中提到：「中國共產黨已明示，香港不再享有北京向港人及英國承諾的50年高度自治。」他稱美國總統特朗普（Donald Trump）已表明，美國因此會視香港為「一國一制」，並對擊垮香港人自由的人士採取行動。而美國的行動帶出的信息是，香港政府的行為不可接受，亦違反中方在「一國兩制」及《中英聯合聲明》下的承諾。

蓬佩奧指，被美國制裁的11名中港官員有份負責發展、採用或執行《港區國安法》，或根據《港區國安法》來脅迫、拘捕、扣留或囚禁民眾。他認為中方聲稱《港區國安法》是用來捍衞香港的安全，惟事實上是中共的一種鎮壓工具。

另外，路透社引述消息人士報道，港府早前以疫情為由，宣布將原定9月舉行的立法會選舉延期一年，因此導致華府決定加強審議制裁行動。

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