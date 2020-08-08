美國制裁中港官員　蓬佩奧：港府行為令人不能接受

美國財政部8月7日宣布制裁11名中港官員並公布名單，包括香港特首林鄭月娥、律政司司長鄭若驊及中聯辦主任駱惠寧等人。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）同日發聲明指，中共明示香港不再享有高度自治。

蓬佩奧在聲明中提到：「中國共產黨已明示，香港不再享有北京向港人及英國承諾的50年高度自治。」他稱美國總統特朗普（Donald Trump）已表明，美國因此會視香港為「一國一制」，並對擊垮香港人自由的人士採取行動。而美國的行動帶出的信息是，香港政府的行為不可接受，亦違反中方在「一國兩制」及《中英聯合聲明》下的承諾。

Today, the U.S. is designating 11 individuals responsible for the erosion of Hong Kong’s autonomy. We will not stand by while the people of Hong Kong suffer brutal oppression at the hands of the Chinese Communist Party or its enablers. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) August 7, 2020

蓬佩奧指，被美國制裁的11名中港官員有份負責發展、採用或執行《港區國安法》，或根據《港區國安法》來脅迫、拘捕、扣留或囚禁民眾。他認為中方聲稱《港區國安法》是用來捍衞香港的安全，惟事實上是中共的一種鎮壓工具。

另外，路透社引述消息人士報道，港府早前以疫情為由，宣布將原定9月舉行的立法會選舉延期一年，因此導致華府決定加強審議制裁行動。

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