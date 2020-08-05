【港版國安法】蓬佩奧：保護流亡海外香港民主派人士

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）8月4日發表聲明，批評中國共產黨無法容許人民的自由思想，並強調會保護流亡海外的香港民主派人士。

聲明稱：「中共無法容許人民的自由思想，且不斷企圖延伸影響力至中國境外。最新的例子是，中國當局據報向6名身處境外的民主派人士發出通緝令，其中包括一名美國公民。美國及其他自由國家將會繼續保護我們的人民，以免他們遭受北京專制主義的傷害。」

The United States condemns the Chinese Communist Party’s attempt to prosecute pro-democracy advocates resident outside of China, including in the United States. We stand on the side of freedom. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) August 4, 2020

香港警方上周五（7月31日）正式通緝6名流亡海外人士，包括羅冠聰、陳家駒、鄭文傑、黃台仰，涉嫌煽動分裂國家，以及劉康、朱牧民涉嫌勾結外國或境外勢力危害國安；朱牧民其後在Twitter上表示，他已成為美國公民近25年，如事件屬實，即意味着香港警察對一名美國公民發出拘捕令。

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英國跨黨派議員促制裁特首等官員

另外，英國國會「跨黨派國會香港小組」（All-Party Parliamentary Group Hong Kong）周二發表報告，稱在去年示威運動中，香港警方「違反國際法和《中英聯合聲明》」。報告表示，「警方侵害醫護人員與人道救援工作者的人權」，認為警方「以不同形式的武力，如恐嚇丶肢體武力丶拘捕等對待他們，令受傷示威者未能得到適當的醫療援助」，並建議英國應針對高級官員，當中包括行政長官林鄭月娥和警務處處長鄧炳強，緊急實施馬格尼茨基形式的制裁。