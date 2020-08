美國總統特朗普(Donald Trump)7月14日簽署《香港自治法》,並簽署行政命令取消對香港的特殊待遇,意味華府會視香港為中國其中一個城市。特朗普8月5日接受訪問時指出,終止對港特殊待遇,可能會令美國的證券交易所增加業務。

特朗普:美國將一切奪回來 會賺很多錢

特朗普接受霍士新聞(Fox News)訪問時指出,基於自由,美方給予企業巨大誘因,香港從紐約證券交易所、納斯達克以及美國其他交易所中奪得龐大業務。

他形容,香港將不再是一個成功交易所,美國現在把這一切奪回來,並將會賺很多錢(we're going to make a lot more money now)。

特朗普7月14日簽署《香港自治法》及一項行政命令回應北京實施《港區國安法》,宣布取消香港特別行政區護照持有人相較中國護照持有人的優待,撤銷美國給予香港的出口許可證豁免。

