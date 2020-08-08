特朗普一天內兩度向中國出手　環時：北京不必陪玩

美國政府8月7日接連推出兩項針對中國的措施，北京官媒《環球時報》總編輯胡錫進認為，總統特朗普（Donald Trump）團隊是為了勝選故意「雞蛋裡挑骨頭」，呼籲北京政府要保持理性。

胡錫進稱，美國宣布對林鄭月娥、駱惠寧等11名香港和中國內地官員實施制裁，這是十分無恥的長臂管轄和對中國內政的赤裸裸干涉。他認為，對於林鄭月娥等港府高官來說，他們早已知道了來自美國方向的風險。

他形容美國一天之內兩度打壓中國的措施是「太瘋狂」，稱華府將競選表演與敵視情緒混合在一起爆炸，「世界上何時見過這樣無厘頭的大國博弈？」，但認為中國該反制時必須反制，但不能每次都「陪玩」，指北京不可以因為美國的行為就一起「發瘋」。

胡錫進指出，特朗普團隊就是在故意找中國的茬，刻意提升中美緊張，而目的就是勝選連任。美國在變得瘋狂，而中國保持了理性

特朗普6日簽署行政命令，規定45天後受美國司法管轄的任何個人或實體都不得與抖音國際版TikTok的母公司字節跳動有任何交易往來，亦禁止與騰訊進行與微信有關的任何交易。美國財政部8月7日亦宣布，因應中國政府實施「港版國安法」，制裁行政長官林鄭月娥等11名中港高官。