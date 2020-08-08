【新冠肺炎】援助法案談判無果　特朗普或繞過國會延長失業救濟金

美國白宮官員和民主黨針對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情新一輪經濟刺激法案的談判無果而終。財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）和白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）8月7日表示，將建議總統特朗普（Donald Trump）通過行政手段推行措施。

消費者新聞與商業頻道（CNBC）報道，姆努欽和梅多斯與民主黨領袖會面90分鐘，討論新一輪經濟刺激法案，會議進展甚微。姆努欽表示，將建議特朗普發出行政命令，恢復額外失業救濟金、恢復暫停驅逐和應對其他問題。

圖為2020年8月7日，參議院少數黨領袖舒默和眾議院議長佩洛西與白宮官員會面，其後會見傳媒。（路透社）

參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）形容會議「令人失望」。舒默和眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）表示，如果共和黨願意將刺激法案總規模提高1萬億美元，則民主黨願意將3.5萬億美元的提案削減1萬億美元，但是白宮官員再次拒絕建議。

眾議院民主黨5月通過規模3.5萬億美元的紓困法案，共和黨上周提出的方案規模只有1萬億美元。舒默說，在會議中，民主黨不同意將金額降至2萬億美元以下，而共和黨不支持任何金額超過2萬億美元的刺激法案。最終會議談判無果而終。

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特朗普隨後表示，如果共和黨和民主黨未能達成協議，將透過行政手段，延長額外失業救濟金期限至年底，繼續暫停驅逐租客，無限期暫緩償還聯邦學生貸款，並暫停繳交薪俸稅直至12月。