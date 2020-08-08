【新聞背後】FB會否跟隨美國對付受制裁者　有封殺例子但放生更多

美國財政部8月7日宣布制裁香港特首林鄭月娥、律政司長鄭若驊等11名中港官員後，外界關注對官員個人會有什麼影響，甚至特首現在的Facebook專頁、Instagram戶口會否「被限制」或「被關閉」，至後來Facebook作出官方回應。事實上，美國政府過去多年來制裁大量人士，Facebook等社交媒體曾有配合封殺例子，但不見得是慣例或有準則，「放生」例子更多。

美國財政部這次把11名中港官員列入受制裁的實體和個人名單（SDN List），限制美國人與他們做生意，更令不少人關注特首林鄭月娥的FB專頁、IG戶口會否受影響，至後來Facebook作出回應，表示有關帳戶「將被禁止使用任何存在支付行為的服務」。

美國2017年指控車臣總統卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）違反人權，把他列入制裁名單，圖攝於2013年（Getty）

FB曾配合封殺車臣領袖

過去Facebook曾有配合政府關閉受制裁人士的例子，例如美國政府2017年12月20日公布把車臣領袖卡里羅夫（Ramzan Kadyrov）加入SDN名單，數日之後，卡里羅夫的Facebook與Instagram戶口均遭到封鎖。Facebook其後公開表明此與美國制裁有關，稱有「法律責任」。

但在「封戶口」的議題上不見得存在什麼準則，例如卡里羅夫的Instagram戶口之後就在2018年11月解封，然後到了2020年5月，該戶口重新封鎖，母公司Facebook又解釋是與美國制裁有關。

伊朗外長扎里夫繼續活躍於Twitter，更惹來美國右派對Twitter的不滿（網站截圖）

伊朗委內瑞拉領袖獲「放生」

美國社交媒體「放生」受制裁人士的例子更有不少，例如美國SDN名單上的伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）、伊朗外長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）、委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）等，他們至今仍活躍於Twitter，扎里夫與馬杜羅也有Facebook戶口。

美國右派曾就此向Twitter開火

此甚至引來美國右派的不滿，例如共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）今年2月就曾發起聯署信，公開叫Twitter首席行政總裁多爾西（Jack Dorsey）應該配合美國政府去年6月作出的制裁，關閉伊朗哈梅內伊與扎里夫的戶口，至5月，克魯茲不滿Twitter沒有配合，更公開要求司法部調查Twitter有否違規。

Twitter未有封鎖伊朗政界高層人物的戶口，引來美國共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）5月要求司法部調查有否違規（Getty）

雖然社交媒體在「封戶口」議題上沒講述明確規則，但每當受制裁人士的事件升溫或爭議加大，則封鎖風險隨之升高，較明顯例子是已故的伊朗革命衛隊「聖城旅」指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani），他早在2007年已被列入美國財政部的SDN名單，但他的Instagram戶口一直存在，至2019年4月美國再把伊朗革命衛隊列為恐怖組織，蘇萊曼尼的Instagram戶口便遭封鎖。