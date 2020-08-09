美媒：納瓦羅與姆努欽上周在白宮就TikTok問題爭吵

特朗普（Donald Trump）政府起初想徹底在美國封殺中國公司字節跳動（ByteDance）旗下的社交軟件抖音海外版TikTok，但是後來又改變了主意，稱如果字節跳動能將TikTok賣給美國公司，那麼TikTok在美國可以避免被封殺的命運。美國傳媒8月8日報道，對於封殺還是收購TikTok，白宮內部也存在嚴重分歧。

《華盛頓郵報》8月8日報道稱，當矽谷、中國和華盛頓的領導人決定TikTok的命運時，美國總統特朗普的兩名高級顧問上周在白宮橢圓形辦公室爆發了一場爭吵。

報道稱，白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）和美財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）上周在特朗普面前開始爭論，是否應該同意讓中國擁有的短片分享軟件TikTok賣給一家美國公司。姆努欽曾多次與微軟（Microsoft）的高層領導人交談，他相信自己在政府內部贏得了對微軟收購TikTok的支持。

惟消息人士說，納瓦羅會上進行反擊，要求徹底禁止TikTok，同時指姆努欽對中國過於軟弱。這些消息人士還指出，姆努欽似乎很吃驚。

美國財政部發言人克勞利（Monica Crowley）在一份聲明中表示，財政部不會對與總統會面的細節發表評論，不過她證實，姆努欽確實參加了與特朗普的一次會議，向他提供最新的國家安全建議。

報道指出，納瓦羅在一份聲明中說，特朗普政府的一大優勢是總統依靠強烈的、對立的觀點來做出符合美國人民最佳利益的決定。聲明還說，白宮裏發生的事情不應該被外泄，對於一個強大的美國來說，這是至關重要的。