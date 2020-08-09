【黎巴嫩爆炸】法國與聯合國9日將主持會議　商討支援貝魯特

黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）港區發生大爆炸，造成超過150人罹難、6000多人受傷、30萬人無家可歸。法國將在8月9日稍後時間召開國際會議，商討支援黎巴嫩。

攝於8月8日，黎巴嫩首都貝魯特港區發生大爆炸殘骸。（Reuters）

會議會以視象形式，在黎巴嫩9日下午時間舉行。法國將與聯合國共同主持會議，美國總統特朗普（Donald Trump）已表示計劃參加。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在爆炸後的6日，前往訪問貝魯特。他表示要籌集捐款協助當地，但要確保捐款能直接送抵受災者手上。

至目前為止，波斯灣阿拉伯國家、歐盟國家及美國已先後把救援物資送往貝魯特。歐盟委員會主席米歇爾（Charles Michel）在8日亦抵達當地，承諾會提供協助。

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同日土耳其副總統奧克塔伊（Fuat Oktay）亦抵達當地，表示願意協助重建港口。同時願意借用梅爾辛（Mersin）港口供黎巴嫩使用，至貝魯特港口重建為止。

爆炸發生在當地時間4日黃昏6時左右，位於貝魯特港口的一個倉庫發生大爆炸，摧毀了港口及沿岸附近建築物，造成150人罹難、6,000多人受傷、30萬人無家可歸。爆炸懷疑與自2014年一直堆存在港口貨倉中的2,000多噸硝酸銨有關。