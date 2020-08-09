黎巴嫩爆炸死傷慘重引爆民憤　示威者佔據政府部門數小時後被逐

黎巴嫩首都貝魯特港區8月4日因存放在倉庫的硝酸銨（ammonium nitrate）發生大爆炸，迄今導致158人喪命，受傷人數逾6000人。另有21人仍下落不明。

黎巴嫩衛生當局最新公告數據顯示，死於大爆炸的人數增至158人，失蹤人數從之前公布的60人降至21人。

在這個已備受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響的國家，4日發生的爆炸不僅導致市內大面積的地方嚴重受損，亦引爆民眾對於政府管治不力以及經濟欠佳的怒火。約1萬人走到貝魯特市中心的街頭示威。

美國有線新聞網絡（CNN）報道，示威者要求黎巴嫩「腐敗」的統治精英下台。有人甚至還要求進行「革命」，並把佔領的這些政府部門稱作「革命根據地」。

示威者火速佔領外交部、能源部、環境部、經濟部與銀行協會，但佔據行動在軍隊強制驅逐下，數小時後結束。紅十字會稱示威中有117人受傷，另有55人送院。

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路透社8月9日稱，黎巴嫩資訊部長薩馬德（Manal Abdel Samad）宣佈辭職。她是因為政府未能做好改革以及爆引而辭任。報道稱，這是貝魯特發生爆炸後，黎巴嫩首位辭職的政府官員。